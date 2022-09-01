الأمن العراقي: قواتنا منتشرة بشكل تام في البصرة وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم

أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق فجر اليوم الخميس، بيانا عاجلاً بشأن الاشتباكات التي اندلعت منذ قليل في محافظة البصرة جنوبي العراق بين عدة فصائل مسلحة.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيانها، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، الفضائية الليلة، إن :"القوات الأمنية العراقية منتشرة بشكل تام في البصرة وألقت على عدد من المشتبه بهم القبض وتقوم بواجباتها".

وأضافت: "ما حدث في البصرة جريمة قتل أدت أيضا إلى جريح والأوضاع الأمنية في البصرة مسيطر عليها والهدوء التام يسود المدينة".

واندلعت منذ قليل اشتباكات عنيفة بين عناصر سرايا السلام وعصائب أهل الحق المنشقة عن جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع الاشتباكات.

وجاءت أعمال العنف في العراق في أعقاب سلسلة اشتباكات حدثت في مناطق مختلفة، أبرزها المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد أن أعلن مقتدى الصدر اعتزاله الحياة السياسية.



