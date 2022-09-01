موسكو تحذر كييف من محاولات تعطيل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي محاولة جديدة لتعطيل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية، فإن نظام كييف سيتحمل مسؤوليتها.

وانتقدت الخارجية الروسية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - عدم رد فعل الغرب على قصف كييف للمحطة النووية، مشيرة إلى أن ذلك يجعله شريكا في التخريب والخطوات التخريبية الأخرى التي قد يقوم بها القوميون المتطرفون.

وأشادت وزارة الخارجية بشجاعة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستعدادهم للعمل رغم تواصل النيران من الجانب الأوكراني ، مشيرة إلى أن زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستفتح أعين المجتمع الدولي على المصدر الحقيقي للتهديد لأمن محطة زابوريجيا النووية.

وكانت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصلت في وقت سابق من اليوم إلى المحطة النووية ، حيث ستقيم الخسائر التي تكبدتها المحطة، كما ستحدد قدرة أنظمة الأمن وحماية المنشأة على العمل، بالإضافة إلى تقييم شروط عمل موظفي المحطة واتخاذ إجراءات سريعة لضمان أمن المحطة.