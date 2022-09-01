النقل تُطلق نافذة رقمية واحدة لسياحة اليخوت الأجنبية

أعلن اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، إطلاق نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها.

وقال رئيس القطاع، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن النافذة عبارة عن موقع إلكتروني على الإنترنت، أسوة بما يتم في الدول الرائدة في هذا المجال، وسيتم من خلالها قيام مالك اليخت أو من ينوب عنه بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل.

وأشار إلى النافذة الرقمية ستقوم بإرسالها آليا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة، وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبي سيتم تحصيلها إلكترونيا من خلال النافذة؛ تيسيرا لمرتادي اليخوت الأجنبية واختصارا لوقتهم وتوفيره للاستمتاع برحلتهم إلى مصر.