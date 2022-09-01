 وزير التعليم: عدم تعديل أي كتاب مدرسي يتضمن إهداء لطارق شوقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم: عدم تعديل أي كتاب مدرسي يتضمن إهداء لطارق شوقي

نيفين أشرف
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 12:18 ص | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 12:18 ص

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا، للمديريات التعليمية، بتوجيه جميع القائمين على استلام وتوزيع الكتب المدرسية بعدم إتلاف أو تعديل أي كتاب مدرسي متضمن مقدمة أو إهداء باسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق.

وشدد وزير التربية والتعليم، في خطابه للمديريات التعليمية، على التزام جميع الجهات بهذه التعليمات، حرصا من وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بالعملية التعليمية.

من المقرر أن يبدأ العام الدراسي 1 اكتوبر المقبل وتستعد وزارة التربية والتعليم لبداية العام الدراسي بالانتهاء من طباعة الكتب وتجهيز المدارس.

 

 

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