وقعت شركتا قطر للطاقة للحلول المتجددة وقطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وهما تابعتان لقطر للطاقة، اتفاقيات بناء مشروع الأمونيا-7، بقيمة 1.1 مليار دولار .

جاء الإعلان خلال حفل أقيم أمس الأربعاء في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة لتوقيع اتفاقيات المشروع، بما في ذلك عقد الهندسة والتوريد والإنشاء تم إرساؤه على تحالف من شركة تيسن- كروب وشركة اتحاد المقاولين (CCC).

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، يعد المشروع أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويا وسيدخل طور الإنتاج في الربع الأول من العام 2026.

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال مؤتمر صحفي "إن مشروع الأمونيا يعتبر مشروعا رائدا لدولة قطر ولهذه الصناعة بشكل خاص.

وسيتم إنشاؤه بالاعتماد على خبراتنا في تركيب وتشغيل وصيانة مصانع الأمونيا التقليدية لإنتاج الأسمدة".

وأضاف: "نحن أيضاً نبني على مكانتنا الفريدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وعزله، فضلاً عن قدراتنا اللوجستية ومزايانا المثالية لتزويد العالم بمنتجات وأنواع وقود مختلفة ومنخفضة الكربون".

وتابع الكعبي: "يمثل هذا الاستثمار دليلا هاما على الخطوات الملموسة التي نتخذها لخفض كثافة الكربون في منتجات الطاقة لدينا، كما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون".

وبموجب بنود الاتفاقيات الموقعة، ستعمل شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة على تطوير وإدارة مرافق التقاط وتخزين الكربون المتكاملة والقادرة على التقاط وتخزين حوالي 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوفير أكثر من 35 ميجاوات للمصنع من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية من محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حاليا في مدينة مسيعيد الصناعية، وتطوير وقيادة عملية التصديق على المنتج الذي سينتجه مصنع الأمونيا-7 باعتباره أمونيا زرقاء، بمشاركة خبراء الصناعة الرائدين والهيئات المستقلة ذات الصلة وأن تكون المشتري والمسوق الوحيد لإنتاج الأمونيا الزرقاء من مصنع الأمونيا.

وأشار وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن محطة الخرسعة لإنتاج الطاقة الكهربائية سيتم افتتاحها قريبا، متوقعا في سياق منفصل أن تحقق قطر للطاقة نموا جيدا في أرباحها في العام الحالي نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.( د ب أ )

وقعت شركتا قطر للطاقة للحلول المتجددة وقطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وهما تابعتان لقطر للطاقة، اتفاقيات بناء مشروع الأمونيا-7، بقيمة 1.1 مليار دولار .

جاء الإعلان خلال حفل أقيم أمس الأربعاء في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة لتوقيع اتفاقيات المشروع، بما في ذلك عقد الهندسة والتوريد والإنشاء تم إرساؤه على تحالف من شركة تيسن- كروب وشركة اتحاد المقاولين (CCC).

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، يعد المشروع أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويا وسيدخل طور الإنتاج في الربع الأول من العام 2026.

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال مؤتمر صحفي "إن مشروع الأمونيا يعتبر مشروعا رائدا لدولة قطر ولهذه الصناعة بشكل خاص.

وسيتم إنشاؤه بالاعتماد على خبراتنا في تركيب وتشغيل وصيانة مصانع الأمونيا التقليدية لإنتاج الأسمدة".

وأضاف: "نحن أيضاً نبني على مكانتنا الفريدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وعزله، فضلاً عن قدراتنا اللوجستية ومزايانا المثالية لتزويد العالم بمنتجات وأنواع وقود مختلفة ومنخفضة الكربون".

وتابع الكعبي: "يمثل هذا الاستثمار دليلا هاما على الخطوات الملموسة التي نتخذها لخفض كثافة الكربون في منتجات الطاقة لدينا، كما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون".

وبموجب بنود الاتفاقيات الموقعة، ستعمل شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة على تطوير وإدارة مرافق التقاط وتخزين الكربون المتكاملة والقادرة على التقاط وتخزين حوالي 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوفير أكثر من 35 ميجاوات للمصنع من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية من محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حاليا في مدينة مسيعيد الصناعية، وتطوير وقيادة عملية التصديق على المنتج الذي سينتجه مصنع الأمونيا-7 باعتباره أمونيا زرقاء، بمشاركة خبراء الصناعة الرائدين والهيئات المستقلة ذات الصلة وأن تكون المشتري والمسوق الوحيد لإنتاج الأمونيا الزرقاء من مصنع الأمونيا.

وأشار وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن محطة الخرسعة لإنتاج الطاقة الكهربائية سيتم افتتاحها قريبا، متوقعا في سياق منفصل أن تحقق قطر للطاقة نموا جيدا في أرباحها في العام الحالي نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.