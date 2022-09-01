رئيس أوكرانيا يوجه خطابا لمهرجان فينيسيا السينمائي عبر الفيديو

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، ضمن النجوم الحاضرين في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي، أمس الأربعاء.



ووجه زيلينسكي خطابا لعشاق السينما والعاملين بها عبر رابط فيديو، في مهرجان فينيسيا السينمائي.



وقال زيلينسكي، وفقا لترجمة فورية لتصريحاته: "إني ممتن لفرصة الحديث عن وضعنا، هنا".



وأضاف: "هذه القصة خارج المنافسة وتمتد لمدة 189 يوما، إنها مأساة قائمة على حقائق وجرائم قتل ومجازر، إنها مأساة بدون موسيقى موريكوني، ورعب من الانفجارات والموت يمتد لأكثر من 120 دقيقة".



وبعد خطاب زيلينسكي، تم عرض قائمة لقتلى أوكرانيين جراء الصراع المستمر منذ أكثر من ستة أشهر، وشارك زيلينسكي بخطابين أيضا في مهرجان كان السينمائي وحفل توزيع جوائز جرامي للموسيقى.



ومن المقرر أن تقام فعاليات في فينيسيا لإظهار التضامن مع أوكرانيا، مثل أفلام وتقديم مشروعات حالية لتوصيل الشبكات أو التمويل.



وبدأ المهرجان بتصريحات لرئيسة لجنة التحكيم، الممثلة الأمريكية جوليان مور، عن مستقبل صناعة السينما.



ويبدأ الافتتاح الرسمي بعرض فيلم "وايت نويز" (ضوضاء بيضاء) المشارك في مسابقات المهرجان للمخرج نوا باومباخ.



وتحدثت مور عن دورها كرئيسة لجنة التحكيم، مشيرة إلى أن المهمة شرف عظيم لها.



وأضافت: "أول مرة أحضر فيها إلى فينيسيا كانت أمثل في مسلسل اجتماعي أمريكي، وكان ذلك في عام 1986. إن كنت أعلم وقتها أنني سأصير رئيسة لجنة التحكيم، لكنت سقطت في القناة".



وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ضيفة غير متوقعة في أمسية الافتتاح، ولوحت للكاميرات ووقفت ليتم التقاط صور لها في "قصر السينما" الذي يستضيف المهرجان.



وظهرت في حفل الافتتاح الممثلة الفرنسية كارثرين دينوف 78 عاما، والتي تكريمها بجائزة الأسد الذهبي على مجمل أعمالها.