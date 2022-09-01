غلق وتشميع 50 نشاطا تجاريا في قطع سكنية بالعاشر من رمضان

أعلنت رئاسة جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، تنفيذ قرارات بغلق وتشميع 50 نشاطا تجاريا مخالفا في قطع سكنية بنطاق الحي الثاني عشر (منطقة ابني بيتك) بالعاشر من رمضان.

وأوضح جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، برئاسة المهندس أحمد عمران، في بيان اليوم الخميس، أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق الصادرة بحق 50 نشاطا تجاريا مخالفا في قطع سكنية شبق تخصيصها للسكن قبل تحويلها إلى أنشطة تجارية، وذلك في نطاق الحي الثاني عشر (منطقة ابني بيتك).

وأشار إلى أن الحملات قد شاركت فيها إدارات الإشغالات والتعديات والأمن والأحياء السكنية والحركة والمعدات في جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى قطاع شرطة التعمير وشرطة المرافق؛ وذلك ضمن الحملات اليومية للتصدي لأي مخالفات أو إشغالات في نطاق مدينة العاشر من رمضان.

وأكد أن الحملات قد أسفرت عن تنفيذ 50 قرار غلق وتشميع لأنشطة تجارية مخالفة بالقطع السكنية المخالفة للنشاط المخصص (سكني)، التي تم تحويلها إلى نشاط تجاري في نطاق الحي الثاني عشر (منطقة ابني بيتك)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.