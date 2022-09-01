وزير التنمية المحلية: مصر ستقدم كل الدعم لنجاح استضافتها للقمة الأفريقية 2025

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، على تقديم الحكومة المصرية لكل الدعم والمساندة اللازمة لنجاح استضافة مصر للقمة الأفريقية 2025 " Africites2025"، بوصفها أهم الأحداث على الساحة الافريقية، موضحًا أنه تم تحديد موعد بالتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتوقيع الاتفاقية.

جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال لقاء آمنة، مع وفد منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، وذلك على هامش اجتماعات الدور الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي للخدمات العامة بالقاهرة.

كما عقد وزير التنمية المحلية، لقاء مع ميزور جيتا، وزيرة التحول الرقمي والإصلاح الإداري المغربية، حيث شهد اللقاء استعراض مجمل مجالات التعاون بين الجانبين، وتم بحث سبل دعم وتطوير العلاقات وتبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية واللامركزية والخدمات العامة.

كما التقى وزير التنمية المحلية، مع (مابولا سويل ماسيكو)، وزير التنمية المحلية والخدمة العامة في دولة إسواتيني (سوازيلاند)، حيث أعرب الوزير الأفريقي عن تطلعه لدعم قدرات وزارته المؤسسية وتدريب الكوادر المحلية والاستفادة بالخبرات المصرية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية.

من جهته، أشار وزير التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كل دول القارة الأفريقية، وزيادة مجالات التدريب للكوادر المحلية في مجالات التنمية المحلية وتجهيز مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لإعداد وتدريب الكوادر المحلية في مختلف دول أفريقيا.

كما عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع ماريا جيسيل، وزيرة التنمية المحلية بدولة مدغشقر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الإدارة المحلية.

وشدد اللواء هشام أمنة، على استعداد الوزارة الكامل لدعم أواصر التعاون مع وزارة التنمية المحلية بمدغشقر وزيادة أنشطة التعاون في مجالات التدريب واللامركزية، وتأهيل الكوادر المحلية في مجالات العمل المحلي، وتبادل التجارب الناجحة والمبادرات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية وعلى رأسها " مبادرة حياة كريمة ".

وأشار الوزير، إلى حرص مصر على استمرار تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في إطار استضافة محافظة القاهرة لمقر إقليم شمال أفريقيا بمنطقة النزهة وتحقيق الاستفادة الجيدة من هذا المقر خلال الفترة المقبلة.