عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مقطع فيديو يرصد مشاهد من القصف بمحيط محطة زاباروجيا النووية اليوم، إذ أعلنت الشركة المشغّلة عن إغلاق أحد المفاعلات في المحطة النووية من جراء عمليات قصف.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن خشية بلاده من الاستفزازات خلال زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية، مؤكدًا أن كييف تحاول زعزعة استقرار الوضع.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الخميس، قال بيسكوف للصحفيين: «نحن بالتأكيد نخشى الاستفزازات من الجانب الأوكراني، بالنظر إلى أن القصف الاستفزازي الهمجي المطلق الذي لا يتوقف».

وأضاف بيسكوف، قائلا: «هناك محاولات أخرى لزعزعة استقرار الوضع، لكن كما في السابق نحن ننتظر هذه المهمة ومستعدون للتعاون، ونحن مهتمون بوصول هذه البعثة إلى المحطة».

وأعلن ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، عن تأخر وصول بعثة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زاباروجيا لثلاث ساعات، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

وأفادت الوكالة: «تأجلت مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية، لمدة ثلاث ساعات على الجانب الخاضع للسيطرة الأوكرانية من خط المواجهة».