التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعلن انضمام كينيا كدولة عضو

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الخميس، انضمام كينيا كدولة عضو في التحالف الإسلامي، حيث أصبح عدد الدول المنظمةّ إلى التحالف منذ إنشائه اثنتين وأربعين دولة.

وأوضح أمين عام التحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن انضمام كينيا إلى التحالف الإسلامي، يعد خطوة إيجابية من قِبل القيادة الكينية واستشعارا منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف.

وأكد أن كينيا بما تتمتع به من أطياف دينية وثقافية مختلفة وموقع جغرافي مهم شرقي القارة الأفريقية، سيكون له الأثر الإيجابي الكبير بتواجدها كعضو بالتحالف الإسلامي، حيث تُعدّ عضواً فعّالًا في كثير من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الإرهاب.

وجرى تدشين الإعلان برفع علم جمهورية كينيا في مقر التحالف الإسلامي بجوار أعلام دول التحالف الـ 41 علما، وكان ذلك بحضور سفير جمهورية كينيا لدى السعودية بيتر نيكولاس راتنق أقيقو، والعقيد الركن محمد عدن، الذي وفد إلى مقر التحالف ممثلا للجمهورية الكينية ووفدا من السفارة الكينية.