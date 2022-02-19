أيرلندا تحذر مواطنيها من سوء الطقس: خطر على حياتكم

أصدر مكتب الأرصاد البريطاني تحذيرًا من الدرجة الصفراء على مدار 24 ساعة بسبب توقع هطول أمطار تغطي جزءًا كبيرًا من المملكة المتحدة، محذراً من طقس "خطر على الحياة".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "اكسبريس" البريطانية، اليوم الخميس، فإن التحذير يشمل مناطق أيرلندا الشمالية، وشمال إنجلترا، وشرق إسكتلندا ويضعها جميعًا تحت التحذير المطبق حتى بعد غد السبت.

وقال مكتب الأرصاد إنها ستكون فترات عرضية من الأمطار الغزيرة وقد تؤدي إلى غمر المياه للمنازل بشكل عام؛ ما يتسبب في خطر على الحياة، والناس يجب أن يتوقعوا حدوث اضطراب في السفر على الطرق والسكك الحديدية والحافلات.

وأضاف من المتوقع أن تهطل الأمطار الغزيرة شمالًا عبر معظم أنحاء أيرلندا الشمالية وجنوب غرب إسكتلندا حتى يوم السبت، ومن المُحتمل أن تكون مصحوبة بعواصف رعدية يمكن أن ينخفض معدل هطول الأمطار من 30 إلى 40 ملم في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات في بعض الأماكن مع مخاطر منخفضة من 80 إلى 100 ملم في 24 ساعة؛ ما يؤدي إلى حدوث فيضانات محلية واضطراب في السفر.