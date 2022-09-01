وزير الشباب والرياضة يكرم وكيل كفر الشيخ في ختام دوري التميز

كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على المشاركة المتميزة للمديرية في دوري التميز الذى تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية في نسخته الرابعة للعام الحالي، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

كما تسلم وكيل وزارة الشباب والرياضة شهادة التقدير باسم المديرية، تكريماً لأداء متميز على مدار العام، وتكريم عبدالعزيز الرفاعي، مدير الإدارة الاستراتيجية، كما تم تكريم لبنى أبو القاسم، مدير إدارة الطلائع أفضل مدير إدارة فنية، محمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا أفضل مدير إدارة فرعية، مدير مركز شباب الرملة كأفضل مركز شباب قرية، مدير مركز شباب كفر الشيخ كأفضل مركز شباب مدينة.

من جهته ثمن محافظ كفر الشيخ، دور وزارة الشباب والرياضة المتميز في تطوير قدرات الشباب وتقديم البرامج الثقافية والتطوعية وتنمية الوعى لديهم، جنبا إلى جنب الأنشطة الرياضية التي تؤسس لبناء جيل من النشء والشباب قادر على القيادة، مهنئاً مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ على الحصول على درع التميز، والفوز بالمركز الأول على مستوى إقليم شمال الدلتا.

ويقام المهرجان برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الذى تنفذه الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوزارة للعام الرابع على التوالي، لاختيار أفضل العاملين المتميزين داخل ديوان الوزارة، ومديريات الشباب والرياضة، والإدارات الفرعية، ومراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار تحفيز روح التنافس والتميز، وتطوير ثقافة العمل الحكومي، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة، والمساهمة فى تعظيم القدرات البشرية من خلال دعم ثقافة التميز.