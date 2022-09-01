سياسي ألماني بارز يدعو لإقامة حفل تأبين لجورباتشوف بألمانيا

دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية لإقامة حفل تأبين منفصل في ألمانيا للزعيم السوفيتي الراحل ميخائيل جورباتشوف.

وقال ماركوس زودر الذي يشغل أيضا رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا في تصريحات لصحيفة "مونشنر مركور" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "يجب إقامة حفل تأبين ألماني لميخائيل جورباتشوف".

وتابع: "ألمانيا مدينة له بالكثير، إنه أحد آباء إعادة التوحيد (بألمانيا) وأهدى ملايين الأشخاص حريتهم. يجب على ألمانيا تقدير ذلك"، مضيفا أن جورباتشوف دافع عن طريق السلام والحرية، ويعد نموذجا يحتذى به، لاسيما في الفترة الحالية.

يشار إلى أنه بعد وفاة جورباتشوف، ثارت مناقشات حول الطريقة التي يمكن لألمانيا أن تقدر من خلالها السياسي السوفيتي الراحل. وفي ظل الوضع السياسي العالمي الحالي وحرب روسيا ضد أوكرانيا، فإن سفر كبار السياسيين الألمان لحضور مراسم الجنازة على الأراضي الروسية يبدو أمرا محل جدل. وكان ساسة ألمان آخرون طرحوا إمكانية إقامة حفل تأبين لجورباتشوف في ألمانيا قبل زودر.