التعاون الإسلامي تدعو الأطراف الدولية لمساءلة إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها بشأن أوضاع آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي واستمرارها للإجراءات التعسفية ضدهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية.

ودعت المنظمة - في رسالتين وجههما الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب بيان للمنظمة أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس- إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لمساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي، والضغط عليها من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين، وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضدهم.