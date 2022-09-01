تونس: عودة إجراءات إصدار التأشيرة الفرنسية للتونسيين إلى وضعها الطبيعي

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قرار بلاده عودة إجراءات إصدار التأشيرة للمواطنين التونسيين إلى وضعها الطبيعي بصفة فورية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، بنظيره الفرنسي، في إطار متابعة نتائج الزيارة التي قامت بها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مؤخرا إلى فرنسا.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال وضع التعاون القائم بين البلدين ،خاصة في مجال الهجرة وحركة التنقل، واتفقا على القيام بتقييم مشترك لمستوى التعاون القائم بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك قبل نهاية العام الجاري.

وكانت قد أجرت رئيسة الحكومة التونسية يوم الاثنين الماضي زيارة عمل إلى باريس، استمرت ثلاثة أيام، التقت خلالها بنظيرتها الفرنسية إليزابيث بورن بقصر ماتينيون، حيث تم بحث مسألة التأشيرات وبطاقات الإقامة وسبل مراجعة الإجراءات التضييقية ،التي عرفتها في الأشهر الأخيرة وانتهاج المرونة في تسليمها لطالبيها.

واطلع الرئيس التونسي قيس سعيد، من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أمس الأربعاء، على النتائج التي تم التوصل إليها مع السلطات الفرنسية خلال زيارتها الأخيرة إلى باريس وخاصة المتعلقة بمرونة منح التأشيرة للتونسيين.