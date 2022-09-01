«الفاو» ترحب بزيادة تمويل أنشطة دعم الدول الفقيرة لتحسين الأمن الغذائي

رحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الخميس، بمساهمة قدرها 83 مليون دولار من أمريكا تهدف إلى تعزيز برامج الطوارئ والقدرة على الصمود للوكالة في إثيوبيا وأفغانستان والسودان، وكذلك في هايتي، وجمهورية الدومينيكان، وبوركينا فاسو ومنطقة الساحل وغرب أفريقيا، حيث تزيد مساهمات الولايات المتحدة بتلك المساهمة 3 أضعاف عن العام الماضي.

ووفق تقرير من المنظمة، تلقت "الشروق" نسخة منه، يأتي ذلك في أعقاب التزام حديث بمبلغ 80 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ويركز بشكل خاص على تحسين الأمن الغذائي والتغذية في أفغانستان.

وقال المدير العام للفاو شو دونيو: "نحن ممتنون للولايات المتحدة الأمريكية على هذه المساهمة المهمة في تفويض الفاو".

وأضاف: "حماية سبل العيش الريفية للفئات الضعيفة أمر أساسي لتجنب وقوع كارثة وإنقاذ الأرواح من خلال تنمية الإنتاج المحلي، ومثل هذا التمويل أمر بالغ الأهمية للاستجابة بسرعة وعلى نطاق واسع في سياقات الأزمات الغذائية".

وتابع: "بالنظر إلى تفويضها بالقضاء على الجوع، ووجودها القطري الطويل، وخبرتها الكبيرة في كل من السياقات الإنسانية والإنمائية، تلعب المنظمة دورًا فريدًا في منع الجوع الحاد والتصدي له ودعم البلدان التي تعاني من أزمات غذائية".

وأُعلن عن المساهمة الجديدة من قبل السفيرة سيندي ماكين، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، ووُزعت الأموال لتحسين توافر الغذاء والوصول إليه في سياقات الأزمات، من خلال توفير المساعدة، والمساعدات الفنية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات التي تعتمد على الثروة الحيوانية، مع التركيز على إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك موارد لبرنامج الفاو الإنساني والقدرة على الصمود منذ عام 2017.

وتمثل المساهمة الأخيرة، وهي جزء من الدعم السنوي من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في الأموال عن العام السابق.

ومن المتوقع أن يتلقى عمل"الفاو" في إثيوبيا 32 مليون دولار في شكل دعم طارئ لتحسين إنتاج المحاصيل في منطقة تيغراي، حيث يعتبر الصراع دافعًا رئيسيًا لنقص حاد في الغذاء.

وتعمل الفاو بالفعل على توسيع نطاق التسليم العاجل للأسمدة في منطقة شمال إثيوبيا لمساعدة المزارعين على بذر حقولهم في خضم موسم الزراعة الحاسم.

وستسهل الأموال الجديدة التوزيع المستهدف للمدخلات الزراعية، مثل الأسمدة والبذور ، وتدريب 344000 أسرة (بما في ذلك ما يقدر بـ 1720000 شخص) على استخدام الأسمدة ومناولتها، والممارسات الزراعية الجيدة، والتعامل مع ما بعد الحصاد والقيمة.

وتم تخصيص 30 مليون دولار أخرى من مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية التي تم الإعلان عنها اليوم لمساعدة سبل العيش الطارئة لحماية الأمن الغذائي في أفغانستان، حيث تأثر الإنتاج الغذائي المحلي ودخل الأسر الريفية الأكثر ضعفاً بصدمات متعددة، بما في ذلك عودة إلى عودة الجفاف وأزمة اقتصادية متفاقمة.

وتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 15 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش في السودان، بينما ستستهدف المبالغ المتبقية الأشخاص المحتاجين في بوركينا فاسو ومنطقة غرب إفريقيا وتساعد في التخفيف من تأثير تفشي حمى الخنازير الأفريقية في هايتي وجمهورية الدومينيكان.