 وزيرة التضامن: الست الشاطرة بتعرف تعمل توازن بين الأسرة والشغل - بوابة الشروق
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وزيرة التضامن: الست الشاطرة بتعرف تعمل توازن بين الأسرة والشغل

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي

نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 11:31 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 11:31 م

أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بتجديد الثقة فيها مرة أخرى خلال التعديل الوزاري الأخير.

وقالت القباج خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد: «وزارة التضامن الاجتماعي تشرف بخدمة وشراكة المواطنين، بشكر القيادة السياسية في ثقتها، ولعلي أكون أهل لهذه الثقة».

وتابعت: «الأسرة بتدعمني أكتر ما أنا بدعمها، ولادي دائما بيقوني، ويشجعوني، وتحملونا في هذه الفترة، طول عمرهم داعمين لي، ولادي سر قوتي، الأولوية في مرحلة معينة من العمر كانت لأبنائي».

وتابعت «الست الشاطرة بتعرف تعمل توازن قدر المستطاع بين الأسرة والشغل، في المرحلة دي ولادوا كل واحد شق طريقه، والآن أكمل مهمتي في الحياة كي أترك سيرة حلوة هتنفع ولادي برده، الآن العمل لكن ولادي موجودين برده، لكن كل واحد منهم موجود في بلد الآن».

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