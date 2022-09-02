تونس تستورد آلاف الأطنان من السكر والبن لسد النقص في السوق المحلية

أعلنت وزيرة التجارة في الحكومة التونسية اليوم الخميس عن استيراد 76 ألف طن من مادة السكر لتغطية النقص في السوق المحلية.

وتعاني تونس من نقص في العديد من المواد الاستهلاكية بسبب اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع حجم المواد المخزنة.

وتسبب نقص مادة السكر في تعطل التصنيع لبعض المواد الاستهلاكية مثل المشروبات الغازية والبسكويت.

وقالت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي للتلفزيون العمومي اليوم، إن دفعات مستوردة من السكر من بين إجمالي 76 ألف طن ستصل تونس تدريجيا بدءا من يوم الاثنين المقبل، بما يسد الحاجيات الاستهلاكية حتى نهاية العام الجاري.

وتعمل الحكومة أيضا على تفادي أزمة مماثلة في أنشطة المقاهي المشغلة للآلاف من العمال، بسبب النقص في مادة البن منذ نحو اسبوعين.

وقالت الرابحي إن حاويات من البن وصلت الموانئ التونسية وسيجري تزويد مصانع التكرير بالسوق المحلية بشكل منتظم بدءا من يوم الأحد المقبل.

وألقت أزمة الغذاء العالمية المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا بجانب أزمة المالية العمومية في تونس بظلالها على الأسواق المحلية التي تشهد اضطرابات متكررة في الامداد ما تسبب في ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم لتصل الى 2ر8 بالمئة في شهر تموز/يوليو الماضي.