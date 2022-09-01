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السفير الفرنسي: ندعم مسار الحوار لمعالجة المسائل السياسية في العراق

بغداد - د ب أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 7:57 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 7:57 م

أكدت فرنسا، اليوم الخميس، دعم مسار الحوار والتلاقي لمعالجة المسائل السياسية في العراق.

وأشار سفير فرنسا في العراق إريك شوفالييه، خلال اجتماعه اليوم بالرئيس العراقي برهم صالح، إلى حرص بلاده "على أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه ودعم مسار الحوار والتلاقي لمعالجة المسائل السياسية في البلاد وتحقيق التقدم والتنمية للعراق".

وحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ووفق البيان، تم التأكيد على التعاون في مختلف التحديات العالمية خصوصاً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي وحماية البيئة ومواجهة أزمة التغير المناخي.

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