المحكمة الاتحادية العراقية تبدأ جلستها للنظر بدعوى حل مجلس النواب

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بدأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلستها، اليوم الخميس، للنظر بدعوى حل مجلس النواب.

وأكد مراسل موقع «بغداد اليوم» المحلي، بأن «المحكمة الاتحادية العليا في العراق بدأت جلستها، للنظر بالدعوى المقدمة لحل مجلس النواب».

وقررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في دعوى حل البرلمان إلى الخميس.

وأصدر المجلسُ القضاء الأعلى قرارا أمس، بعدم امتلاكه صلاحيةَ حل البرلمان وفقا للآليات الدستورية، قبل أن يلجأ أنصارُ التيار الصدري بتقديم دعاوى أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بحله.

وفي وقت سابق، هدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بالاستقالة إذا استمرت الأوضاع السياسية المعقدة.

وأعرب الكاظمي عن استيائه من التدهور الأمني الذي شهده العراق أمس ووصفه بالواقع المخزي، وفي كلمة متلفزة انتقد الحالة التي يمر بها العراق بسبب التناحر السياسي والخروقات الأمنية من قبل قيادات عسكرية وصفها بغير المنضبطة.