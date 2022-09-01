ضبط 37 جوال دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة بمركز كوم حمادة، لمكافحة الغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ37 شيكارة دقيق بلدي مدعم، قام شخص بتجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك استمرارا للحملات التموينية، والضربات المستمرة لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.