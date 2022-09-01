اللجنة العسكرية الثلاثية وقوى التوافق الوطني في السودان يبحثان توحيد المبادرات السياسية

عقدت اللجنة الثلاثية للمكون العسكري في السودان، بالقصر الجمهوري، اليوم الخميس، مع كتلة التوافق الوطني، اجتماعًا مشتركًا برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رئيس اللجنة الثلاثية الفريق أول محمد حمدان دقلو، وبمشاركة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها المكون العسكري مع الأطراف السياسية في الساحة.

وأوضح عضو الهيئة القيادية لقوى التوافق الوطني الدكتور عبد العزيز عُشر، في تصريحات اليوم، أن الاجتماع بحث سبل توحيد المبادرات المطروحة على الساحة السياسية، وصولاً لتوافق وطني، يفضي لتكوين هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية.

وأضاف عُشر أن الاجتماع تطرق لعدد من القضايا المتصلة بتوحيد الإرادة الوطنية، موضحًا أن النقاش الذي ساد خلال الاجتماع كان شفافًا ومهمًا، واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات، مع التأكيد على أهمية عنصر الوقت في المرحلة المقبلة وصولاً لتوافقٍ وطنيٍ حقيقي في أقل فترة زمنية ممكنة.