ملك هولندا يزور مركزا للمهاجرين وسط أزمة لجوء

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أجرى الملك ڨيليم ألكساندر، ملك هولندا، زيارة للمركز الوطني للجوء، الذي تصدر عناوين الأخبار

وقالت العائلة المالكة إن الملك تحدث أمس الأربعاء في المركز القريب من قرية "تير أبيل" ومدينة جرونينجن.

وأوضحت أن الملك تحدث مع اللاجئين، والموظفين بالمركز.

كما تلقى الملك ڨيليم ألكساندر معلومات من المتطوعين من الصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمات اللاجئين التي تقوم برعاية الأشخاص الذين يعيشون في المركز المكتظ.

وعلى مدار عدة أسابيع، كان اللاجئون يعيشون في ظروف بائسة خارج المركز الممتلئ تماما.

واضطر مئات الأشخاص للنوم خارج المركز لليالي عديدة.

ووصفت منظمات الإغاثة الأوضاع الصحية للاجئين بأنها مأساوية.