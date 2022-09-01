 ملك هولندا يزور مركزا للمهاجرين وسط أزمة لجوء - بوابة الشروق
الخميس 1 سبتمبر 2022 11:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

ملك هولندا يزور مركزا للمهاجرين وسط أزمة لجوء

(د ب أ)
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 11:01 ص

أجرى الملك ڨيليم ألكساندر، ملك هولندا، زيارة للمركز الوطني للجوء، الذي تصدر عناوين الأخبار

وقالت العائلة المالكة إن الملك تحدث أمس الأربعاء في المركز القريب من قرية "تير أبيل" ومدينة جرونينجن.

وأوضحت أن الملك تحدث مع اللاجئين، والموظفين بالمركز.

كما تلقى الملك ڨيليم ألكساندر معلومات من المتطوعين من الصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمات اللاجئين التي تقوم برعاية الأشخاص الذين يعيشون في المركز المكتظ.

وعلى مدار عدة أسابيع، كان اللاجئون يعيشون في ظروف بائسة خارج المركز الممتلئ تماما.

واضطر مئات الأشخاص للنوم خارج المركز لليالي عديدة.

ووصفت منظمات الإغاثة الأوضاع الصحية للاجئين بأنها مأساوية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك