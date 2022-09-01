تقرير للأمم المتحدة: إجراءات عديدة تمنع تحول مخاطر الزلازل والفيضانات إلى كوارث

يمكن منع المخاطر كالزلازل والفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات من أن تصبح كوارث تهدد الحياة، إذا اتبعت الدول عدة إجراءات مثل تجنب إزالة الغابات، وفق ما أشار إليه تقرير صادر أمس الأربعاء عن الأمم المتحدة.

وقال التقرير، إن من موجات الحر التي بلغت مستويات قياسية في كولومبيا البريطانية، إلى حرائق الغابات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والفيضانات في نيجيريا، والجفاف في تايوان؛ شهدت الفترة بين عامي 2021 و 2022 تحطيما كارثيا للأرقام القياسية للكوارث في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن هناك حوالي 10.000 شخص فقدوا حياتهم، وقُدّرت الأضرار بنحو 280 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

ووجد أحدث تقرير عن مخاطر الكوارث المترابطة، الصادر عن معهد جامعة الأمم المتحدة للبيئة والأمن البشري (UNU-EHS)، أن كوارث عديدة تشترك في الأسباب الجذرية لوقوعها. وفي الوقت نفسه، وجد معدو الدراسة أن الحلول لمنعها أو إدارتها مرتبطة أيضا ارتباطا وثيقا.

وتقول الدكتورة زيتا سيبيسفاري نائبة مدير معهد البيئة والأمن البشري والمعدّة الرئيسية للتقرير، إن الكوارث التي تحدث في أجزاء مختلفة تماما من العالم في البداية تظهر وكأنها منفصلة عن بعضها البعض، ولكن عندما تبدأ بتحليلها بمزيد من التفصيل، يتضح سريعا أنها ناتجة عن نفس الأشياء، فعلى سبيل المثال، انبعاثات غازات أو الاستهلاك غير المستدام.

فمثلا، تؤدي إزالة الغابات إلى تآكل التربة، والذي بدوره يجعل الأرض شديدة التعرض للمخاطر كالانهيارات الأرضية والجفاف والعواصف الرملية، ويظهر البحث المعمق أن دوافع الكوارث تتشكل من أسباب جذرية مشتركة أكثر منهجية بطبيعتها، كما يظهر من خلال النظم الاقتصادية والسياسية.

ويمكن إرجاع إزالة الغابات إلى تغليب المصالح الاقتصادية على مصالح البيئة وإلى أنماط الاستهلاك غير المستدامة.

وتشمل الأسباب الجذرية الشائعة الأخرى الموجودة في التقرير: "عدم المساواة في التنمية وفرص كسب العيش، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان، وموروثات الاستعمار".

ولا يتوقف الترابط فقط عند الأسباب الجذرية والدوافع، ولكن أيضا مع من وما هو الأكثر عرضة للخطر؛ فلا تزال المجموعات المعرضة للخطر، في كل من المستوطنات البشرية والنظم الإيكولوجية الطبيعية، هي الأكثر تضررا من الكوارث.

وعلى سبيل المثال، يعتمد حل "ترك الطبيعة تقوم بعملها" على قوة الطبيعة لمنع المخاطر وتجنب الكوارث.

ويرى التقرير، أن إشعال الحرائق المخطط لها في الغابات يمكن أن يقلل من مخاطر الحرائق الضخمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛ ويمكن لترميم الأنهار والجداول الحضرية أن يقلل من آثار الفيضانات مثل تلك التي ضربت نيويورك في أعقاب إعصار إيدا؛ كما أن الاستثمار في تقوية أنظمة الإنذار المبكر يمكن أن يحسن التنبؤ بالمخاطر والإبلاغ عنها في وقت مبكر.

وتوصل التقرير، إلى أن أنظمة الإنذار المبكر كان من الممكن أن تقلل من الوفيات التي وقعت في الأحداث الثلاثة التي تم تحليلها في التقرير - موجة الحر في كولومبيا البريطانية، وبركان وتسونامي تونغا، وفيضانات لاغوس في نيجيريا.

ويقول المعد الرئيسي الدكتور جاك أوكونور: "إذا لم نرغب في أن تصبح الكوارث التي نمر بها حاليا وضعا طبيعيا جديدا، فيجب علينا إدراك أنها مترابطة، هي وكذلك حلولها".

وأضاف: "لدينا الأنماط الصحيحة من الحلول لمنع المخاطر وإدارتها على نحو أفضل، لكننا بحاجة إلى الاستثمار بشكل عاجل في توسيع نطاقها وتطوير فهم أفضل لكيفية عملها مع بعضها البعض".

إلا أن التقرير خلص إلى أن جميع الحلول لن تلائم كل الفئات، قإعادة توزيع الموارد بين الأجيال والبلدان ومجموعات الأشخاص الذين يعانون من مواطن ضعف مختلفة، أو طلب إدراج أصحاب المصلحة الذين نادرا ما يتم سماعهم، سيعني أن البعض سيحتاج إلى مشاركة الموارد على نطاق أوسع من المعمول به حاليا.