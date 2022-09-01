جدة تستضيف قمة قادة دول مجلس البحر الأحمر الثمانية الأسبوع المقبل

تستضيف مدينة جدة، غربي السعودية، يوم الخميس المقبل قمة قادة دول مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد مصدر رفيع المستوى في الخارجية السعودية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجه الدعوة لقادة دول المجلس للمشاركة في أعمال ومناقشات القمة التي تستمر يوما واحدا.

ويضم المجلس ثماني دول عربية وإفريقية هي: السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن وإريتريا والصومال وجيبوتي.

وصادقت هذه الدول في الأسبوع الأول من شهر يناير 2020 على ميثاق تأسيس المجلس ووافقت على أن تكون الرياض مقرا له.

وتؤكد مصادر دبلوماسية إفريقية في الرياض لـ"د.ب.أ" أن جدول أعمال القمة يتضمن عدة بنود، تتصدرها تطورات الوضع في اليمن والقرن الأفريقي وسبل مواجهة التهديدات التي تواجه دول المجلس في ظل توجه قوى دولية وإقليمية إلى ترسيخ نفوذها في منطقة القرن الإفريقي وسواحل البحر الأحمر.