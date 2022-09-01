وفاة ماناجوف رئيس شركة لوك أويل الروسية إثر سقوطه من نافذة مستشفى

كشفت تقارير إعلامية روسية عن وفاة رافيل ماجانوف، رئيس شركة لوك أويل الروسية؛ إثر سقوطه من نافذة مستشفى في موسكو.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الخميس، بأن ماناجوف انتحر، بحسب أحد مسؤولي إنفاذ القانون، مطلع على الأمر، ولكنها لم تفصح عن هويته.

وكان ماناجوف، 67 عاما، في المستشفى بعدما أصيب بأزمة قلبية، وكان يتناول مضادات الاكتئاب، بحسب التقرير.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماناجوف انضم إلى لوك أويل، وهي ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، بعد فترة قصيرة من تأسيس الشركة.

وقالت الشركة، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إنه بفضل "موهبة ماناجوف الإدارية، تطورت لوك أويل من مجموعة انتاج نفط صغيرة إلى واحدة من شركات الطاقة الرائدة في العالم"، موضحة أن الفقيد كان يعاني من "مرض شديد".