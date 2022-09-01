المغرب يعلن عن قرب انعقاد اجتماع وزاري للدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن قرب انعقاد اجتماع وزاري للدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وأوضح بوريطة، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، عقب افتتاح قنصلية عامة لبلاده بمدينة الداخلة، أنه سيتم العمل، في الأشهر القليلة المقبلة على "عقد اجتماع، سواء في مدينة العيون أو الداخلة، يضم كل الدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية، لتأكيد هذه العملية وخلق تنسيق أكبر بين هذه البلدان".

وأوضح بوريطة أن هذه المبادرة تأتى في إطار تعزيز عملية فتح القنصليات، التي أكد عليها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، باعتبارها جزءا من التطور الإيجابي الذي تشهده قضية الوحدة الترابية للمغرب.

وأضاف بوريطة أن تأكيد العاهل المغربى على أن "حوالي 40 % من الدول الإفريقية قامت بفتح قنصليات في العيون والداخلة"، يعكس التوجه العام داخل القارة الإفريقية لدعم الوحدة الترابية للمغرب وحقوقه المشروعة على هذا الجزء من أراضيه.

وكان بوريطة وروي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس ترأسا، بمدينة الداخلة، حفل تدشين القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر، التي أكدت بذلك دعمها القوي لسيادة المغرب على كافة ترابه، بما في ذلك الصحراء المغربية.