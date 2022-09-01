 الرئيس اللبناني يرحب بقرار مجلس الأمن بالتمديد ليونيفيل لعام إضافي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يرحب بقرار مجلس الأمن بالتمديد ليونيفيل لعام إضافي

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 2:30 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 2:30 م

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي بالتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" لمدة عام إضافي، معتبرا أن هذه الخطوة تؤكد تصميم المجتمع الدولي على المحافظة على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.

وأشار عون في بيان اليوم الخميس، إلى التنسيق القائم بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل"، لما فيه حسن تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، خصوصا فيما يتعلق بوقف الانتهاكات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا.

وجدد الرئيس عون شكره للدول المشاركة في "اليونيفيل" لاستمرارها في القيام بمهمة حفظ السلام على طول الحدود، مشددا على التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية، محييا ذكرى العسكريين الدوليين الذين سقطوا على أرض الجنوب، مقدرا تضحيات رفاقهم.


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