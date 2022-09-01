التيار الصدري يتهم عصائب أهل الحق الشيعية باستهداف دماء العراقيين

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حذر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في العراق، اليوم الخميس، "مليشيا" عصائب أهل الحق التابعة للشيخ قيس الخزعلي من استهداف دماء الشعب العراقي.

وقال صالح محمد العراقي المتحدث باسم التيار الصدري، في بيان صحفي: "أحذرك يا قيس إذا لم تكبح جماح مليشياتك الوقحة وإذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك أو تثبت أنهم لا ينتمون إليك فانت أيضا وقح".

وأضاف: "كفاك استهتارا بدماء الشعب ، فان أعطيت لنفسك الولاية بقتل أتباع الصدر فلا يعني انك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة الأسود، والحشد براء منك أيها الوقح".

وقتل عنصر من سرايا السلام التابعة للتيار الصدري الليلة الماضية وأصيب آخر برصاص عصائب أهل الحق في اشتباكات مسلحة في مدينة البصرة.