مقتل 4 خلال اشتباكات عنيفة بين فصائل شيعية جنوب العراق

قال مسؤولون أمنيون عراقيون، إن أربعة قتلوا في اشتباكات بين فصائل شيعية متناحرة في مدينة البصرة بجنوب العراق، اندلعت ليل الأربعاء، واستمرت حتى صباح يوم الخميس.

وبحسب موقع «يورونيوز عربية»، الاشتباكات هي الأحدث في أعمال عنف تشهدها البلاد، ضمن أزمة سياسية بين أنصار رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر، والأحزاب والجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران في الغالب.

وقال المسؤولون الأمنيون إن الاشتباكات وقعت في وسط البصرة، مركز إنتاج النفط الرئيسي في العراق. وذكروا أن اثنين من القتلى ينتمون لجماعة سرايا السلام التابعة للصدر.

وتفجر العنف مجددا في العراق هذا الأسبوع، مع قتال بين مسلحين من أنصار الصدر من جهة وقوات الأمن، ومسلحين متحالفين مع إيران من جهة أخرى في بغداد، في أعنف معارك شوارع تشهدها العاصمة منذ سنوات.

وأدى الجمود السياسي بين المعسكرين الشيعيين المتناحرين إلى بقاء العراق بدون حكومة منذ انتخابات أجريت في أكتوبر الماضي.

كما أدى إلى تعميق حالة الشلل وعدم الاستقرار، إذ يكافح العراقيون لتخطي عقود من الحرب والعقوبات والصراعات الأهلية والفساد المستشري.