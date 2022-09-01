بولندا تعتزم تقديم تقرير برلماني بشأن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب العالمية الثانية

من المقرر أن تعرض بولندا، اليوم الخيمس، تقريرا بشأن الاضرار التي لحقت بها خلال الحرب العالمية الثانية، مما قد يشكل أساسا للمطالبة بتعويضات كبيرة من ألمانيا.

وسوف تقدم اللجنة البرلمانية المسؤولة، التي تم تشكيلها عام 2017، التقرير في ثلاثة مجلدات. وقال الرئيس السابق للجنة اركاديوس مولاركزيك، لإذاعة بولسكي، إن التقرير سيشمل "مقدار الخسائر الذي نقدر أن جمهورية بولندا تكبدته بسبب الحرب العالمية الثانية".

وسيتم نشر التقرير في يوم رمزي: أول سبتمبر 1939، وهو يوم غزو النازيين لبولندا.

ومثل هذا الغزو بداية الحرب العالمية الثانية، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 55 مليون شخص، وربما الكثير من الملايين الآخرين.

ويقدر أن ما يصل إلى 6 ملايين شخص فقدوا حياتهم في بولندا.

ووفقا للتقديرات السابقة للجانب البولندي، فإن حجم الاضرار التي لحقت ببولندا بلغ 800 مليار يورو (نحو 800 مليار دولار).

وترفض الحكومة الألمانية أي مطالب بتعويضات، حيث تعتبر أن القضية تم حلها سياسيا وقانونيا في إطار معاهدة أربعة زائد اثنين. وأتاحت هذه المعاهدة إعادة توحيد ألمانيا مطلع التسعينيات، حيث قبلت بالحدود القائمة مع بولندا.