جروسي: بعثة وكالة الطاقة الذرية أجرت تقييما أوليا لمحطة زابوريجيا النووية

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن البعثة أجرت تقييما أوليا للوضع داخل محطة زابوريجيا النووية.

وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقاء بعض الخبراء في محطة زابوريجيا بعد انتهاء أعمال البعثة، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ووصل فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إلى محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا، فيما أوقفت الشركة الأوكرانية المشغلة أحد مفاعلات المحطة.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن الهجمات طالت مدينة إنيرهودار حيث تقع المحطة.

ونشرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية مقطع فيديو يظهر موكبهم المؤلف من سيارات عليها شعار الأمم المتحدة، يصل إلى هذه المحطة التي تسيطر عليها القوات الروسية وقد استهدفت بعمليات قصف في الأسابيع الأخيرة.

وأكدت وكالة "رويترز" أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصلت إلى المحطة النووية في ظل وجود "عدد كبير من الجنود الروس في مكان قريب"، فيما أشار مصدر أوكراني مطلع على الوضع إلى أن المهمة "قد تكون أقصر مما كان مخططاً لها".