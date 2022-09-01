 البيت الأبيض يحذر من جوائح أخطر من كورونا وسط إصلاحات صحية - بوابة الشروق
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البيت الأبيض يحذر من جوائح أخطر من كورونا وسط إصلاحات صحية

د ب أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 10:11 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 10:11 م

حذر مسؤولون في مجال الصحة بالبيت الأبيض من ظهور أوبئة جديدة قد يتبين أنها أخطر من كوفيد- 19 في تقرير يراجع جهود الاستعداد لـ "احتمالية كبيرة" لحدوث حالات تفشي خطيرة مستقبلا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وبينما تضغط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا من أجل تمويل مكافحة هذه النوع من التهديدات، لم يخصص له الكونجرس المزيد من الأموال بعد.

وفي ذات الوقت، تبدأ مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عملية إعادة تنظيم مبنية على الدروس المستفادة خلال كوفيد- 19، ويتم منح هيئة حكومية أخرى صلاحيات جديدة للمساعدة في تنسيق الاستجابة للطوارئ الصحية.

وذكر مسؤولون من إدارة بايدن في مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا ومن فريق الاستجابة في تقرير: "رغم الخسائر الفادحة على مدار نحو ثلاث سنوات ماضية، كانت كوفيد- 19 جائحة معتدلة".

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