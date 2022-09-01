جونسون يتعهد بإنفاق 700 مليون جنيه إسترليني لإنشاء محطة طاقة نووية في إنجلترا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإنفاق 700 مليون جنيه إسترليني؛ لإنشاء محطة طاقة نووية في إنجلترا، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وشدد «جونسون» على أهمية المضي في بناء محطة نووية جديدة لسد عجز الطاقة، لافتًا إلى أهمية إسراع بريطانيا وأوروبا في وقف الاعتماد على الطاقة من روسيا.

وبحسب ما أوردته قناة «سكاي نيوز عربية»، قال رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده سنعمل على بناء 8 محطات نووية، منوهًا إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا أضر بالاقتصاد العالمي.

وذكر أن «الدول الأوروبية لن ترضخ وستتخطى عقبة الاعتماد على طاقة روسيا».

وفي تطور جديد، يزيد حدة المعركة الاقتصادية بين موسكو وبروكسل، أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي إلى أوروبا الأربعاء، ما يرفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة.

ويربط خط الأنابيب هذا مباشرة حقول الغاز في سيبيريا بشمال ألمانيا، من حيث يتم بعدها تصدير الغاز إلى دول أوروبية أخرى.

ووفقا لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، يأتي انقطاع التدفقات عبر نورد ستريم 1 من أجل الصيانة، ويعني عدم تدفق الغاز إلى ألمانيا بين الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش يوم 31 أغسطس وحتى الواحدة بتوقيت جرينتش يوم الثالث من سبتمبر.

وأظهرت البيانات الواردة من الموقع الإلكتروني للجهة المشغلة لخط الأنابيب انخفاض التدفقات إلى الصفر بين 02:00 و03:00 بتوقيت جرينتش الأربعاء.

وتأتي مخاوف الحكومات الأوروبية من تمديد موسكو الانقطاع، ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا، واتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام إمدادات الطاقة «كسلاح حرب». بينما تنفي موسكو ذلك.