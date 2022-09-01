«الفاو»: تطوير أدوات رقمية تحظى بدعم عالمي للإدارة المستدامة للمياه

توسع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أداة مبتكرة لإدارة المياه بهدف إتاحتها في جميع أنحاء العالم بفضل مساهمة قدّمتها وزارة الشؤون الخارجية في هولندا.

وطورت المنظمة واستخدمت بيانات ومعلومات عرضتها في بوابة إلكترونية تُعرف بالبوابة الإلكترونية الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة لرصد إنتاجية المياه عبر الانتفاع الحر ببيانات الاستشعار عن بُعد والمعلومات المستمدّة منها (WaPOR) (البوابة الإلكترونية)، وذلك بغرض توفير معلومات شبه آنية يمكن استخدامها في مجموعة من التطبيقات في الزراعة وإدارة الموارد المائية.

وتقدّم البوابة حاليًا بيانات تغطي، عند درجة دقة منخفضة، كلًا من أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعمل مشروع البوابة الإلكترونية المتمحور حول قاعدة البيانات، على نحو وثيق مع عشرة بلدان شريكة لمساعدتها في بناء قدراتها في مجال استخدام البيانات لتعظيم إدارتها للمياه وتلبية احتياجاتها على مستوى السياسات.

وسيتيح التمويل الإضافي بقيمة 4.95 مليون دولار أمريكي، الذي تم الإعلان عنه اليوم خلال الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم، توسيع قاعدة البيانات على المستوى العالمي وإضافة بلدين جديدين إلى قائمة الشركاء في آسيا وأمريكا اللاتينية.

وقال ليفنج لي، مدير شعبة الأراضي والمياه في المنظمة: "لقد أثبتت هذه البوابة الإلكترونية فائدتها الكبيرة من خلال ضمان إدارة الموارد المائية في الزراعة على نحو مستدام، ويمثل توسيع نطاقها لتصل إلى مستوى عالمي تحديًا نحرص على مواجهته، علمًا أنّ الطلب عليها كبير بالفعل".

وعلى نحو ما بينته موجات الجفاف التاريخية التي شهدتها عدد كبير من البلدان الآسيوية والأوروبية هذا العام، فإنّ الاستخدام المستدام للمياه يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما مع تزايد تواتر الظروف المناخية القصوى وتزايد ندرة المياه.

وتتيح تكنولوجيات رصد الأرض مجموعة متنوعة من الاستخدامات، بما يشمل رصد أنماط استخدام المياه لأغراض الإنتاج الزراعي، ويمكن أن تساعد أيضًا على ضمان الاستفادة من هذا المورد الثمين، ولا سيما مياه الري، على أفضل وجه.

وقالت كيتي فان دير هلجيدن، المديرة العامة للتعاون الدولي في وزارة الشؤون الخارجية في هولندا "تعدّ المياه عاملاً تمكينيًا رئيسيًا في الإنتقال إلى نظم غذائية مستدامة ومن الضروري تحسين حوكمة المياه.

وأضافت:"هذا ما يحدونا إلى الاستثمار في المعارف والبيانات المفتوحة، ولاحظنا تأثير البوابة الإلكترونية التي يتسع استخدامها من جانب القطاعين العام والخاص على السواء".

من جانبه قال جيبي هوجفين، قائد الفريق المعني بمشروع البوابة الإلكترونية لدى المنظمة: "تشكّل إتاحة البوابة الإلكترونية على نطاق العالم فرصةً مُرحّبًا بها وهي ستتيح وصول عدد أكبر من المزارعين في البلدان النامية إلى معلومات محسّنة، بما في ذلك عن اتجاهات نموّ النباتات والإجهاد المائي".