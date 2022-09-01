 محافظ جنوب سيناء يشارك في الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بوابة الشروق
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محافظ جنوب سيناء يشارك في الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رضا الحصري
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 9:57 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 9:57 م

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي انطلق اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ويشارك في الملتقى الذي يمتد لثلاثة أيام، 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية.

 

ورحب فودة، في كلمته، بالحضور وقدم الشكر لاتحاد المصارف العربية لحرصه على تنظيم هذا الحدث الدولي الهام بمدينة شرم الشيخ، وأشار إلى أن المؤتمر سيخرج بتوصيات هامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

 

وقال إن مدينة شرم الشيخ تستعد لاستضافة قمة تغير المناخ بنحو 27 مشروعا مختلفا، مثمنا دور مؤسسات الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم كافة أنواع الدعم وبذل كافة الجهود لإنجاح المؤتمر.

 

واستعرض عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، استعدادا لهذا المؤتمر الدولي الضخم.


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