الاتحاد السكندري يعلن ثالث صفقاته الصيفية

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نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في التعاقد مع أحمد عيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأوليمبي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء التعاقد معه في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وواعدة خلال المرحلة المقبلة.

ووقع أحمد عيد، على عقد يمتد لـ خمسة مواسم عقب الجلسة التي تمت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، وأنهى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته.

ويعد أحمد عيد، هو ثالث صفقات الاتحاد السكندري الصيفية بعد أن تعاقد مع كل من المهدي سليمان، حارس مرمى نادي بيراميدز، وحازم الشامي، ظهير أيسر بايونيرز.