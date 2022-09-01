يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، غدا الجمعة، بقاعة زياد بكير، معرض الفنانة هناء جلال بعنوان (شعبيات مصرية) الذى يستمر حتى الثلاثاء ٦ سبتمبر، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد الرحمن وكيل نقابة الفنانين التشكيلين، الناقد الفنان عادل بنيامين ،الدكتورة علا يوسف عضو المجلس الاعلى للثقافة والفنانة اميرة ورشان.

ويشارك فى المعرض بعض الاطفال الموهوبين التى ترعاهم الفنانة بهدف صقل مواهبهم الفنية وإلقاء الضوء على الجيل الصاعد الذى يمثل مستقبل الوطن.

يضم المعرض ٣٠ لوحة خاصة بالفنانة بالاضافة الى ٤٨ لوحة للاطفال بخامات الفحم, الباستيل, الزيت و الرصاص.