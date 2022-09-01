مدبولي: مجمع «تحيا مصر» نموذج مميز للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن نموذج مجمع "تحيا مصر" بقرية سيدى عبد الرحمن، نموذج شديد التميز للشراكة ما بين الدولة، ممثلة بكل أجهزتها، وبين المجتمع المدني (صندوق تحيا مصر)، وبين القطاع الخاص ممثل في شركة "إعمار مصر" والعديد من الشركات المصرية المساهمة في هذا الصرح الكبير.

وقال مدبولي، عقب افتتاح مجمع خدمات "تحيا مصر" بقرية سيدى عبد الرحمن، إن نموذج المجمع تم بناؤه على أحدث مستوى مما يمكن أن تكون عليه المجمعات الخدمية، لافتا إلى أنه تفقد اليوم بداخل المجمع، مجمع الخدمات الاجتماعية، ومجمع الوحدة المحلية، وورشا للصناعات اليدوية، والتي تتميز بها أهالى مطروح، بالإضافة إلى خدمات البريد، والشهر العقاري، والمجمع التكنولوجي للخدمات الخاصة، ومجموعة من المنافذ السلعية والتجارية بتصميم مبتكر لخدمة أهالي مطروح وقرية سيدى عبد الرحمن ومصر كلها.

ووجه مدبولي الشكر والتقدير لزملائه في الحكومة ولصندوق (تحيا مصر)، هذا الصندوق الذي يعد أداة تنفيذية مميزة للعديد من المشروعات التي تخص تنمية المجتمع المحلي والعديد من المشروعات العملاقة التي يتبناها هذا الصندوق العظيم، كما وجه شكره لشركة (إعمار مصر) ولكل الشركات التي ساهمت في بناء هذا الصرح العملاق، متمنيا أن يتم تكراره وتعميمه على كل محافظات مصر لأنه نموذج حضاري على أعلى مستوى.