البعثة الأممية في اليمن تتهم الحوثيين بخرق اتفاق الحديدة

اتهمت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، ميليشيا الحوثي بخرق الاتفاق بعد قيامها بعرض عسكري في المدينة الساحلية الواقعة غرب اليمن.

وقالت البعثة الأممية - حسبما أفادت قناة "اليمن الإخبارية" مساء اليوم - إن الاستعراض العسكري الذي أقامته جماعة الحوثي اليوم في مدينة الحُديدة هو "خرق لاتفاق الحديدة".

وأعربت البعثة عن قلقها إزاء هذا الاستعراض العسكري الذي يخِل بأهم مبادئ الاتفاق، والمتمثل في الحفاظ على المدينة خالية من كافة المظاهر العسكرية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) قد أبدت الثلاثاء الماضي "قلقا بالغا" مما وصفته بـ" التواجد العسكري الكبير" للمقاتلين الحوثيين في المدينة المرفئية على البحر الأحمر.

يذكر أن اتفاق الحديدة تم التوقيع عليه في العاصمة السويدية ستوكهولم عام 2018، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، برعاية من الأمم المتحدة، التي شكلت بعثة "أونمها" لمراقبة تطبيق الاتفاق ووقف العمليات العسكرية في الحديدة، التي تضم ميناء الحديدة الشريان الرئيس للإمدادات الأساسية في اليمن.