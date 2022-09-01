أعلنت مديرية تموين الجيزة، شن حملة بعدد من مناطق الجيزة، أسفرت عن ضبط 200 شيكارة بإجمالي 10 أطنان دقيق بلدي مدعم في منطقة كرداسة والمنصورية قبل تهريبها لبيعها في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور على كل الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت المديرية، أنه تم التحفظ عليها في مطحن الفتح لصرفها في صورة رغيف بلدي مدعم للمواطنين ولصالح الدولة، وتم المرور على بعض المصانع الغذائية والغير غذائية بمنطقة المنصورية وتم تحرير عدة محاضر.

وأشارت المديرية، إلى أنه تم التنبيه على كل المصانع أثناء المرور بضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية وغيرها من اشتراطات التشغيل والالتزام بما نصت عليه القوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.