مصر للطيران: عمليات إعادة التدوير تأتي ضمن مسئوليتنا في الحد من التلوث البيئي

قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ"مصر للطيران" الطيار عمرو أبو العينين إن الشركة تتوسع في عمليات إعادة تدوير المخلفات؛ انطلاقًا من مسئولية الشركة في الحد من التلوث البيئي وتحقيق أحد أهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال حضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لعمليات إعادة تدوير للمخلفات من الأخشاب المستخدمة في صناعة الأثاث والمستلزمات المكتبية بمجمع البضائع التابع لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، إلى جانب رئيس قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات بالشركة القابضة لمصر للطيران الطيار محمد بدوي موسي ورئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ (COP27) عن الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار كريم جميل سعيد، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني للحفاظ على البيئة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما تفقد الطيار عمرو أبو العينين مجمع البضائع للتأكد من سير العمل بسلاسة وكفاءة وسلامة حفظ البضائع والطرود، حيث هنأ الطيار جاسر حسين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي بحصول الشركة على شهادة "ساف فارما" لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية.

يذكر أن مصر للطيران صاحبة الريادة في تسيير أول رحلة بخدمات صديقة للبيئة في إفريقيا في شهر يناير الماضي، وتستعد حاليًا لإطلاق أكثر من رحلة بخدمات صديقة للبيئة إلى عدة وجهات أوروبية في إطار الاستعداد للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيرالمناخ، كما تحرص الشركة على خفض معدل استهلاك البلاستيك ؜أحادي الاستخدام الضار بالبيئة على الطائرات بالإضافة إلى استبدال الشنط البلاستيك المستخدمة في الأسواق الحرة بشنط صديقة للبيئة، وكذلك خفض الانبعاثات الصادرة من الطائرات عن طريق الالتزام بتنفيذ الإجراءات العالمية لمنظمة الأياتا في هذا الشأن

وتنفيذ خطط لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني وتجهيز جميع الاستراحات في المطارات التابعة للشركة الوطنية بخدمات صديقة للبيئة.