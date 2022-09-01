 محافظ بورسعيد يستقبل عدد من الشباب السعودي - بوابة الشروق
الخميس 1 سبتمبر 2022 8:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

محافظ بورسعيد يستقبل عدد من الشباب السعودي

محسن عشري
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 8:26 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 8:26 م

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددا من الشباب السعودي، في إطار زيارتهم السياحية للمحافظة، ضمن رحلتهم الموسعة لعدد من محافظات مصر، جاء ذلك بحضور ممثلي مكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد.

 

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالشباب، مؤكدا على العلاقات الودية الوطيدة التي تربط بين مصر والسعودية، والتعاون المثمر في كافة القطاعات، فضلا عن الترابط والتلاحم بين الشعب المصري والسعودي عبر التاريخ، معربا عن سعادته بزيارة الشباب السعودي للمحافظة خلال المرحلة الراهنة، والتي تشهد المزيد من أوجه التنمية في كافة القطاعات. 

 

وشهد اللقاء عرض فيلم حول إنجازات المحافظة في مختلف المجالات، وحرص المحافظ على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، مشير إلى أن بورسعيد شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة، في إطار الخطوات التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد. 

 

ووجه بتسخير كافة الإمكانيات وتوفير سبل الراحة للشباب خلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد، وتعريفهم بالمناطق السياحية والحضارية للمحافظة، والمشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها مؤخرا.

 

ومن جانبهم، وجه الشباب الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله، وأشادوا بالتنمية والطفرة على أرض بورسعيد، والتي لمسوها منذ اللحظات الأولى بمحافظة بورسعيد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك