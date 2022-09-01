محافظ بورسعيد يستقبل عدد من الشباب السعودي

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددا من الشباب السعودي، في إطار زيارتهم السياحية للمحافظة، ضمن رحلتهم الموسعة لعدد من محافظات مصر، جاء ذلك بحضور ممثلي مكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالشباب، مؤكدا على العلاقات الودية الوطيدة التي تربط بين مصر والسعودية، والتعاون المثمر في كافة القطاعات، فضلا عن الترابط والتلاحم بين الشعب المصري والسعودي عبر التاريخ، معربا عن سعادته بزيارة الشباب السعودي للمحافظة خلال المرحلة الراهنة، والتي تشهد المزيد من أوجه التنمية في كافة القطاعات.

وشهد اللقاء عرض فيلم حول إنجازات المحافظة في مختلف المجالات، وحرص المحافظ على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، مشير إلى أن بورسعيد شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة، في إطار الخطوات التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

ووجه بتسخير كافة الإمكانيات وتوفير سبل الراحة للشباب خلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد، وتعريفهم بالمناطق السياحية والحضارية للمحافظة، والمشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها مؤخرا.

ومن جانبهم، وجه الشباب الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله، وأشادوا بالتنمية والطفرة على أرض بورسعيد، والتي لمسوها منذ اللحظات الأولى بمحافظة بورسعيد.