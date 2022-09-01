سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجدد أعمال الحفر بالمقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أعمال الحفر في مقبرة "اليوسفية" بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية - في تصريحات صحفية - إن آليات الاحتلال أجرت أعمال الحفر في المقبرة اليوسفية الواقعة بجوار باب الأسباط بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتسعى سلطات الاحتلال لإقامة حديقة على جزء من أراضي المقبرة اليوسفية.

وجددت سلطات الاحتلال قرار منع السفر للمقدسي نهاد زغير لمدة ٦ أشهر أخرى.

من ناحية أخرى، وجهت سلطات الاحتلال، استدعاء لنائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات للتحقيق معه يوم الأحد المُقبل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ بكيرات وأبعدته عن المسجد الأقصى المبارك أكثر من 32 مرة منذ عام 1981.