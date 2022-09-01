حكومة إثيوبيا: جبهة تيجراي تتأرجح بين دور الضحية والمنتصر

قالت الحكومة الإثيوبية، إن عدد الهجمات التي تشنها جبهة تحرير تيجراي ازداد اليوم، منوهة إلى أن «الهجمات أدت إلى مقتل المدنيين الأبرياء، وتهجير العديد من السكان وتدمير الممتلكات».

وأضافت في بيان، صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، أن الحكومة والشعب يقع على عاتقهما منع جبهة تيجراي – التي وصفتها بأنها جماعة إرهابية - من أنشطتها التدميرية، لافتة إلى أن الجبهة «تتأرجح بين دور الضحية والمنتصر».

وأكدت الحكومة الإثيوبية، أنها تتحمل مسؤولية ضمان تقديم المساعدة الإنسانية، إلى المستهدفين الحقيقيين بإقليم تيجراي، مشددة على أهمية تهيئة بيئة مواتية؛ لوقف تحويل المساعدة إلى المقاتلين، كما تفعل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

واتهمت «الجبهة بأنها تعاقب شعب تيجراي، بشن هجمات متكررة خلال موسم الزراعة من أجل تجويعه»، قائلة إن التصريحات الصادرة عن مختلف الكيانات، والتي تساوي الحكومة بالجبهة «ليست مقبولة»؛ لأنها تحيد عن الواقع.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، اليوم الخميس، إن قوات إثيوبية وإريترية شنت هجوماً في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا واستهدفت قوات الجبهة.

ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من هذا النبأ على نحو مستقل.

وبحسب ما نشره موقع «الشرق الأوسط»، قال المتحدث جيتاتشو رضا على «تويتر»، إن قوات البلدين هاجمت منطقة أدايابو الواقعة في شمال تيجراي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ولا المتحدث باسم الجيش ولا المتحدثة باسم الحكومة. كما لم يرد وزير الإعلام الإريتري على طلبات للتعقيب.