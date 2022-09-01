اللجنة التنسيقية العليا لشركات المياه تستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

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تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحزم مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومحطات مياه الشرب، وموقف تنفيذ الوصلات المنزلية لقرى المبادرة.

وجاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وبمشاركة رؤساء شركات المياه والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية.

وناقشت اللجنة التنسيقية العليا موضوعات ومجالات التحلية والمعالجة الثلاثية لمحطات الصرف الصحي، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ودراسة إمكانية المشاركة فى مجالات الزراعة المستدامة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، ضمن رؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد رسلان في بيان صحفي اليوم الخميس، على ضرورة المتابعة اليومية لتقدم الأعمال بكل حزمة من مشروعات المبادرة، وتذليل أي معوقات، وتكثيف الأعمال للانتهاء وفقا للتوقيتات المحددة.

ووجه رئيس القابضة للمياه، بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الإدارية، مشيرا إلى أن بعض الشركات التابعة حاليا تدرس تنفيذ محطات تعتمد فى تشغيلها على الطاقة الشمسية.