محافظ الغربية يشهد التشغيل التجريبي لمصنع تدوير المخلفات بالمحلة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبي لخطوط التشغيل الكورية بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى عقب تركيبها، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ومندوبي الشركة الكورية.

وصرح المحافظ، بأن تشغيل اليوم يعد بمثابة إنجاز حقيقي في منظومة النظافة بالغربية، حيث تم الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية المقدرة بـ٣٠٠ ألف طن، مع العمل على التوازي في تركيب وتشغيل خطوط التدوير ليصبح بعدها المصنع قادرا على استقبال المتولد اليومي من مركز ومدينة المحلة.

وتفقد محافظ الغربية، الخط الكوري الجديد الذي تم تركيبه ليعمل بطاقة ٣٠٠ طن / اليوم، ضمن خطة المحافظة لتطوير المصنع بهدف المساهمة في تقليل المخلفات المنقولة إلى المدفن الصحي بالسادات مما يؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي لمعدات النقل والحد من مشكلة تراكم القمامة بالمحافظة والآثار الضارة الناتجة عنها، مع الاستفادة منها كمادة خام للصناعات والمنتجات المختلفة تماشيا مع اتجاه الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

وتفقد المحافظ، أعمال التطوير الجارية، حيث يتم تركيب باقي الخطوط مع صب الأرضيات وممشى السيارات وتسوية أرض المصنع تمهيدا لرصفها، وتركيب الإنترلوك للمشايات والأرصفة الداخلية إلى جانب استكمال الأعمال الإنشائية للهناجر وأماكن خطوط التشغيل.

وقال رحمي، في تصريحات صحفية، إن المحافظة وفرت قطعة أرض كنقطة وسيطة لتفريع المتولد اليومي لحين رفع تطوير المصنع إلى جانب تركيب ميزان بسكول جديد، وإنشاء غرفة تحكم، وبناء سور حول المصنع فضلا عن خط جديد للسماد العضوي.

جاء ذلك بحضور اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، وسعد نصر رئيس حي ثانِ المحلة.