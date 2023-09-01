السفارة الأمريكية بالقاهرة: تدريبات النجم الساطع 23 تسلط الضوء على الشراكة والتعاون العسكري الواسع بين أمريكا ومصر

قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة والقوات المسلحة المصرية ستقود بشكل مشترك مناورة النجم الساطع ٢٣ العسكرية التي تجرى مع أكثر من ٣٠ دولة مشاركة بقاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر في الفترة من ٣١ أغسطس إلى ١٤ سبتمبر".

وأوضحت في بيان صحفي "يعتمد برنامج النجم الساطع ٢٠٢٣ على الشراكة الإستراتيجية الممتدة لعقود من الزمن بين الولايات المتحدة ومصر".

وانطلقت فعاليات التدريب المصرى - الأمريكى المشترك " النجم الساطع 2023"، حسبما جاء في بيان نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على "فيسبوك"اليوم الجمعة.

و"سيشارك ما يقرب من ١٥٠٠ فرد من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية في مناورة النجم الساطع ٢٣ مع التركيز على الأمن والتعاون الإقليميين مع تعزيز قابلية التشغيل البيني في سيناريوهات الحرب التقليدية وغير النظامية"، وفق بيان السفارة الأمريكية.

كما "سيقوم أفراد الخدمة العسكرية المشاركون بإجراء تدريبات ميدانية، وتدريب مركز القيادة الذي يركز على عمليات صنع القرار العسكري، والأكاديميين العسكريين، وعمليات القيادة والسيطرة، والتخطيط المشترك لفرقة العمل المشتركة، وندوة قيادية رفيعة المستوى".

وقالت القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة إيفينيا سيدرياس إن " النجم الساطع ٢٣ يعزز الشراكة الدفاعية المهمة بين الولايات المتحدة ومصر ويسلط الضوء على أهمية التعاون المستمر بين بلدينا لتحسين الاستقرار في الشرق الأوسط."

وأضافت سيدرياس "نحن نقدر قيادة مصر في هذا المسعى والدعوة للعمل كشركاء مع القوات المسلحة المصرية من خلال النجم الساطع ٢٣".

وقال الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية :"لقد كان النجم الساطع منذ فترة طويلة مثالاً للشراكات العسكرية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وأضاف: "تظهر تدريبات هذا العام قوة التعاون العسكري الأمريكي المصري وتزيد من عمق قابلية التشغيل البيني لجميع الدول الشريكة".

وجاء في البيان "يمثل هذا التدريب العسكري شراكة تاريخية بين الولايات المتحدة والقوات المسلحة المصرية، التي تلعب دورًا رائدًا في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي وجهود مكافحة انتشار التطرف العنيف".

و"تعد مناورات النجم الساطع، في نسختها الثامنة عشرة، واحدة من أطول المناورات في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، حيث تم إجراء التمرين الأول في عام ١٩٨٠"، وفق البيان.

"ومنذ عام ١٩٧٨، ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من ٥٠ مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر تهدف إلى دعم وتوسيع قدرات الجيش المصري لحماية حدودها البرية والبحرية والدفاع عنها"، حسب البيان.

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