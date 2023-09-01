الدفاع الروسية: 5 آلاف جندي خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الأسبوع الأخير، بلغت حوالي 5 آلاف جندي، أن تمكنت القوات الروسية من إحباط حوالي 100 هجوم، ودمرت 281 طائرة مسيرة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الوضع الميداني كان أكثر توترا خلال الأسبوع الماضي في اتجاهي زاباروجيا ودونيتسك"، جنوب وشرقي أوكرانيا.

وفصلت الوزارة بالأرقام خسائر القوات الأوكرانية في كل جبهة من الجبهات المشتعلة، مشيرة إلى أن أكبر الخسائر كانت على جبهة دونيتسك، حيث قضت القوات الروسية على 2385 جنديا أوكرانيا هناك خلال أسبوع.

وقال البيان أيضا، أن المقاتلات التابعة للقوات الجوية الفضائية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وطائرة هليكوبتر خلال الأسبوع، كما أنها دمرت خلال الفترة ذاتها 281 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 29 فوق مناطق بغرب روسيا، في إشارة للمدى الذي وصلت إليه حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية وجهت 5 ضربات مكثفة الأسبوع الماضي بأسلحة دقيقة ضد أهداف للجيش الأوكراني، لكن تذكر مواقع تلك الضربات.

وتخوض روسيا وأوكرانيا حربا طاحنة منذ فبراير من العام 2022، ولم تفلح كل الجهود الدولية والإقليمية بإنهائها حتى الآن.