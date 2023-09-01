المبعوث الأمريكي للاتحاد الأوروبي: وتيرة الهجوم المضاد الأوكراني ضد روسيا لا تثير مخاوف

رفض المبعوث الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، مارك جيتنشتاين، المخاوف بشأن وتيرة الهجوم المضاد، الذي تشنه أوكرانيا ضد روسيا، مذكرا بالتحدي الذي واجهته أمريكا وحلفاؤها في الحرب العالمية الثانية.

وقال السفير في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج إن الأوكرانيين لديهم "الشجاعة والحافز والتصميم على الفوز وسوف يحققونه".

وبعد أكثر من شهرين من الهجوم المضاد الأوكراني، يبدي حلفاء البلاد قلقا بشأن وتيرة التقدم، حيث تخشى من أن معركة طويلة ربما تعزز سيطرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقارن الدبلوماسي الوضع في الصراع، الذي واجهته أمريكا وحلفاؤها قبل أن تحقق نصرا في نهاية المطاف، في الحرب العالمية الثانية. وأضاف "كنتم ستعربون عن اليأس، إذا كانت التحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي، متاحة، خلال ذلك الصراع".

ودعا السفير المستثمرين إلى البحث عن فرص في أوكرانيا، قائلا إن عملية إعادة الإعمار بعد الحرب ستساعد في بناء بيئة استثمار جذابة في البلاد.

كان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قد هاجم أمس الخميس منتقدي استراتيجية بلاده بشأن الهجوم المضاد وسرعة تقدم القوات نحو الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

يشار إلى أن أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها تحرز تقدما في هجومها المضاد.